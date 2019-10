Endspurt bei den Brexit-Verhandlungen : Brüssel wartet, bangt und hofft

Brüssel Die Zeit wird knapp. Brüssels Chefunterhändler Michel Barnier verlangt beim Treffen der EU-Europaminister am Dienstag bis zum Ende des Tages einen rechtsgültigen Text. Wird der Brexit-Deal bis zum EU-Gipfel fertig?

16 Tage vor dem geplanten Brexit am 31. Oktober wird in Brüssel weiter um ein Abkommen zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union gerungen. Beim Treffen der EU-Europaminister am Dienstag in Luxemburg gibt es Zeichen der Hoffnung auf einen Durchbruch: "Auch wenn es schwierig ist, erscheint eine Einigung noch in dieser Woche möglich", sagte Brüssels Chefunterhändler Michel Barnier. Schließlich sei es "höchste Zeit, gute Absichten in einen Rechtstext zu gießen".