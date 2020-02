Sonder-Ausschuss im EU-Parlament : Europäische Union startet Initiative gegen Krebs

Ein Mitarbeiter betrachtet in einem Kontrollraum des Deutschen Krebsforschungszentrums in Heidelberg auf einem Monitor das Querschnittsbild einer Prostata. Foto: dpa/Uwe Anspach

Brüssel Die Europäische Union will bis Ende des Jahres einen Aktionsplan gegen Krebstumore entwickeln. Belgien verbietet bereits Werbung für Zigaretten, Zigarren und Pfeifen sowie das Rauchen im Auto mit Kindern.



Beide Frauen wissen, wovon sie reden. Ursula von der Leyen ist Ärztin und heute Präsidentin der EU-Kommission. Ihre Mutter starb an Lungenkrebs, ihr Bruder Lorenz an einem Gehirntumor. Als von der Leyen 13 Jahre alt war, verlor sie ihre zwei Jahre jüngere Schwester Benita, bei der Lymphdrüsenkrebs diagnostiziert worden war. Die Kommissionspräsidentin erzählt das alles am Dienstag in Brüssel, wo die Anti-Krebs-Initiative der EU aus der Taufe gehoben wurde und ergänzt: „Der Tod meiner Schwester hat mein Leben verändert.“

Und Stella Kyriakides, die EU-Gesundheitskommissarin, erkrankte selbst mehrfach an Brustkrebs. Beide stehen an diesem Dienstag in Brüssel auf dem Podium. Beide haben das gleiche Ziel: „Europa wird im Kampf gegen den Krebs eine Führungsrolle übernehmen.“ Alle neun Sekunden werde ein neuer Krebsfall in der EU diagnostiziert. „Es gibt keine Familie, die nicht in irgendeiner Weise von der Krankheit betroffen ist“, sagt Kyriakides.

Bis Ende dieses Jahres will die Union einen „Europäischen Krebs-Bekämpfungsplan“ auf die Beine stellen. Dazu wurde im EU-Parlament ein eigener Sonder-Ausschuss installiert. Die Brüsseler Kommission eröffnete am Dienstag eine öffentliche Konsultation, an der sich Betroffene, Ärzte, Wissenschaftler, Pharmaexperten und Patientenorganisationen beteiligen sollen. Die Fördermittel im Forschungsrahmenprogramm sollen um etliche Milliarden aufgestockt werden.

„Vier von zehn Krebserkrankungen sind vermeidbar“

„Wir wissen, dass vier von zehn Krebserkrankungen vermeidbar sind“, sagte die Gesundheitskommissarin. Effektive Präventionsmethoden sollen verstärkt werden, die Tabakindustrie muss sich auf deutlich mehr Beschränkungen einstellen. Belgien preschte am Dienstag bereits vor und kündigte an, Ende 2020 alle Werbung für Zigaretten, Zigarren oder Pfeifen zu verbieten. In privaten Autos darf nicht mehr geraucht werden, wenn Minderjährige mit im Wagen sitzen. Auf die Autobauer werden wohl noch schärfere Grenzwerte zur Vermeidung von Feinstaub zukommen. Lebensmittel-Produzenten und Einzelhändler sollen über das Thema gesunde Ernährung eingebunden werden.

„Unsere Strategie wird sicherstellen, dass Patienten so viel Unterstützung wie möglich erhalten, von der Diagnose bis zur Behandlung und Langfristpflege“, betonte Kyriakides. Das betreffe auch das gesellschaftliche Wohlbefinden der „Krebsüberlebenden“. Deshalb sitzen Sozial- und Arbeitsmarktexperten bei den Beratungen mit am Tisch. Es seien Modelle gefordert, die verhindern, dass geheilte Menschen diskriminiert oder an den Rand gedrängt würden, weil sie als nicht mehr belastbar gelten.

„Ich bin sehr froh, dass der Kampf gegen den Krebs jetzt eine solche Dynamik bekommt“, sagte der CDU-Europapolitiker und Arzt, Peter Liese, unserer Zeitung. „Was wäre das für ein gigantischer Erfolg, wenn wir in der EU in der Lage wären, das Leid von so vielen Millionen Menschen zu lindern?“, meinte Manfred Weber, Chef der christdemokratischen Fraktion im EU-Parlament. „Wir machen die Krebsbekämpfung zu einer europäischen Priorität!“

Von der Leyen: „Wir haben noch nicht alle Antworten“

Tiemo Wölken, EU-Abgeordneter der Sozialdemokraten, forderte „schnellere Zulassungsverfahren und vereinheitlichte Bewertungsverfahren für neue Medikamente und Therapien.“ Hinzufügen muss man wohl: auch mehr europäische Abstimmung. In den vergangenen Jahren reisten deutsche Brustkrebs-Patientinnen nach Belgien, wo andere therapeutische Methoden möglich waren. Ein weiteres Problem, das wurde deutlich, ist der wachsende Mangel an bestimmten Arzneimitteln für Krebspatienten beispielsweise zur Chemotherapie. Von den Defiziten auf dem Markt sind sie besonders betroffen.

Prognose WHO befürchtet Anstieg der Krebserkrankungen Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat vor einer starken Zunahme der Krebserkrankungen gewarnt. Bei einer Fortsetzung der bisherigen Trends sei mit einem Anstieg der Fälle um 60 Prozent in den nächsten zwei Jahrzehnten zu rechnen, erklärte die WHO. Im Jahr 2018 starben den Angaben zufolge 9,6 Millionen Menschen an Krebs. Vor allem in den armen Ländern sei eine erhebliche Ausweitung der Krebserkrankungen zu erwarten, erklärte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus. Diese Staaten konzentrierten ihre beschränkten Mittel auf die Bekämpfung infektiöser Krankheiten wie Malaria und die Verbesserung der Mütter- und Kindergesundheit, so blieben nicht viele Ressourcen für den Kampf gegen Krebs. Weniger als 15 Prozent dieser Länder, etwa in Afrika oder Südasien, verfügten über die nötige medizinische Infrastruktur. Dagegen können mehr als 90 Prozent der reichen Staaten eine Behandlung für Menschen mit Krebs anbieten, wie es weiter hieß. Die WHO betonte, dass viele Krebserkrankungen durch Änderungen des Lebensstils und riskanter Angewohnheiten vermieden werden könnten. So sei das Rauchen die Ursache von einem Viertel aller Krebs-Todesfälle.

„Wir haben noch nicht alle Antworten“, erklärte von der Leyen. „Aber zusammen können wir verstehen, worauf wir unseren Fokus richten müssen, um einen besseren Zugang und größeren Erfolg zu haben.“ Neben der Prävention will die EU deshalb zunächst für geeignetes Datenmaterial sorgen. Die bisherigen Krebsdatenbanken der Mitgliedstaaten und der deutschen Bundesländer sollten die Informationen über Erkrankungen nach gleichen Standards aufbereiten, um Abgleichungen möglich zu machen. Dazu soll der Datenschutz entsprechend ausgebaut werden, damit die Forschung ausreichend Informationen hat.

Außerdem müssen „wir gewährleisten, dass Betroffene und ihre Angehörigen die Unterstützung und Versorgung bekommen, die sie brauchen“, schrieb Kyriakides in einem Gastbeitrag für die österreichische Zeitung „Die Presse“. „Dazu zählt das grundlegende Recht auf gleichberechtigten Zugang zu medizinischer Versorgung und innovativen Behandlungsmethoden.“