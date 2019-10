Keine erforderliche Zweidrittel-Mehrheit : Britisches Parlament lehnt Johnsons Neuwahl-Vorschlag ab

Boris Johnson spricht im britischen Unterhaus während der Debatte vor der Abstimmung über eine geplante Neuwahl am 12. Dezember.

London Das britische Unterhaus stimmt gegen vorgezogene Neuwahlen am 12. Dezember. Premierminister Boris Johnson verfehlt die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit.

Das britische Unterhaus hat gegen eine von der Regierung geplante Neuwahl am 12. Dezember gestimmt. Bei dem Votum am Montagabend erreichte Premierminister Boris Johnson nicht die erforderliche Zweidrittelmehrheit; 299 Parlamentarier stimmten dafür, 70 dagegen. Insgesamt sitzen 650 Abgeordnete in der Kammer.