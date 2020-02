Fachkräfte bevorzugt : Britische Regierung stellt schärfere Einwanderungsregeln vor

Grenzbeamte am Londoner Flughafen Heathrow. Foto: Andrew Cowie/EPA/dpa.

London Wissenschaftler und Ingenieure statt einfacher Arbeiter: Nach dem Brexit verschärft Großbritannien seine Einwanderungsregeln. Die britische Wirtschaft ist nicht begeistert.

Das neue punkteorientierte Immigrationssystem nach australischem Vorbild soll am 1. Januar 2021 starten, wie die Innenministerin Priti Patel am Mittwoch in London mitteilte. Die Pläne stießen auf scharfe Kritik der Opposition und von Unternehmensverbänden.