Weiter Beharren auf „Backstop“ : Brexit: Johnson will Lösungen für Irland-Frage vorlegen

Brexit: Johnson will Lösungen für Irland-Frage vorlegen

Noch ist das Reisen einfach: Grenzbeamte am Londoner Flughafen Heathrow unter einem Grenzschild. Foto: dpa.

Manchester Der britische Premierminister Boris Johnson will Brüssel in den nächsten Tagen einen Lösungsvorschlag für den Streit um das Brexit-Abkommen unterbreiten.

„Wir werden ein sehr gutes Angebot vorlegen“, sagte Johnson am Dienstag in Interviews mit den Sendern BBC und LBC auf dem Parteitag der Konservativen in Manchester.