Neue Zukunft nach dem Brexit : EU verabschiedet Großbritannien aus der Union

Anlässlich der Freundschaft von Großbritannien und der EU: Eine Frau hält beide Flaggen bei einer Veranstaltung am Grand Place in Brüssel in die Höhe. Foto: dpa/Yui Mok

Brüssel Brüssel schickt erste Warnungen nach London. Die Union fürchtet Johnsons rücksichtslose Verhandlungen. Zugleich wächst die Sorge, ob die Gemeinschaft die Zukunft ohne Großbritannien schadlos übersteht.



„Morgen sind wir 27.“ Ursula von der Leyen lässt den kurzen wie bedeutungsschweren Satz noch einen Moment im Raum stehen, ehe die Kommissionspräsidentin weiterredet. „Nirgendwo auf der Welt findet sich eine vergleichbare Union mit 27 Mitgliedstaaten, 24 Sprachen, 445 Millionen Bürgern und einem Binnenmarkt.“ Es ist Freitag, der Tag, der mit dem Brexit endet. Die drei Präsidenten der EU-Kommission (Ursula von der Leyen), des Rates (Charles Michel) und des Parlamentes (David Sassoli) treten in Brüssel auf. Das Bedürfnis ist groß, den ausscheidenden Briten noch ein letztes Mal „unsere Zuneigung“ zu demonstrieren, ehe die nächste Schlacht beginnt: das Ringen um eine gemeinsame Zukunft.

„Wir wollen die bestmögliche Partnerschaft“, sagt die deutsche Kommissionschefin. „Aber die wird nie so gut sein wie eine Mitgliedschaft.“ Es mischen sich erste drohende Worte in die Abschiedsrede: „Nur wer den Binnenmarkt anerkennt, kann auch die Vorteile daraus ziehen.“ Sie weiß längst, dass der britische Premierminister Boris Johnson die europäischen Standards abbauen und unterlaufen will.

Die Brüsseler Bürokratie hat mit Blick auf die Ende Februar oder Anfang März anlaufenden Gespräche über die beiderseitigen Beziehungen den Begriff „Level Playing Field“ erfunden. Er soll sagen, dass britische Unternehmen keine unfairen Vorteile gegenüber den EU-Konkurrenten bekommen dürfen. Denn mit weniger hohen Qualitätsanforderungen würden sie billiger produzieren und die EU-Wettbewerber in Schwierigkeiten bringen. Es ist absehbar, dass genau das der Knackpunkt werden könnte: Je weniger London auf die Union zuzugehen bereit ist, umso härter fällt der Bruch am Jahresende aus.

Zugleich wächst in Brüssel die Sorge, ob die Gemeinschaft die Zukunft ohne Großbritannien schadlos übersteht. Der belgische Finanzminister Alexander De Croo sprach gestern schon von Befürchtungen, dass die mächtige Achse Paris-Berlin noch mächtiger werden könnte: „Und ehrlich gesagt ist das für Belgien keine gute Sache“. In den Stellungnahmen aus den Regierungshauptstädten ertönten Rufe nach mehr Geschlossenheit. Auch die drei Präsidenten stimmten ein, obwohl sie sich selbst noch am Donnerstag bei einer Klausur schwer taten, eben diese Einigkeit herzustellen. Denn ausgerechnet bei einem der Prestige-Projekte, der Konferenz über die Zukunft der EU, die am 9. Mai beginnen soll, gibt es Meinungsverschiedenheiten. Die Abgeordneten haben einen Vorschlag zum Umbau der Union vorgelegt, in dem Vertragsänderungen als möglich bezeichnet werden. Ursula von der Leyen will davon nichts (mehr) wissen.