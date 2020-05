Nach Kontroverse : Bolsonaro ernennt neuen Chef der Bundespolizei

Präsident Jair Bolsonaro nimmt an der Zeremonie zur Ernennung von Rolando de Souza (r) als neuem Chef der Bundespolizei teil. Foto: Isac Nobrega/Palacio Planalto/dpa

Brasília Eigentlich wollte Braliens Präsident Jair Bolsonaro einen Freund der Familie zum neuen Vorsitzenden der Bundespolizei machen. Das wurde aber vom obersten Gericht des Landes verhindert. Nun ist das wichtige Amt anders besetzt worden.

Das oberste Gericht eröffnete wegen der Anschuldigungen Moros ein Verfahren gegen Bolsonaro, der aufgrund seines laschen Umgangs mit der Covid-19-Pandemie ohnehin bereits an Unterstützung und Zustimmung in der Bevölkerung verloren hat. Die Zahl der Corona-Infizierten in Brasilien ist auf mehr als 100.000 gestiegen, 7106 mit dem Virus infizierte Menschen sind bislang gestorben.