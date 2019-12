Bluttat auf Militärstützpunkt : Bericht: Todesschütze in Florida veröffentlichte Manifest

Riad/Washington Zum zweiten Mal innerhalb einer Woche ist es auf einem US-Militärstützpunkt zu tödlichen Schüssen gekommen: Ein Soldat aus Saudi-Arabien tötete in Florida mehrere Menschen. Zuvor scheint der Täter eine Botschaft verfasst zu haben.

„Ich bin gegen das Böse, und Amerika als Ganzes hat sich in eine Nation des Bösen verwandelt“, schreibt der Autor einer archivierten Fassung des Tweets zufolge. „Ich bin nicht nur gegen euch, weil ihr Amerikaner seid, ich hasse euch nicht wegen eurer Freiheiten, ich hasse euch, weil ihr jeden Tag Verbrechen nicht nur gegen Muslime sondern auch gegen die Menschheit finanziert und begeht.“ Die USA erinnerten ihn an Truppen, die in andere Länder „einmarschieren“, an das Gefangenenlager Guantánamo auf Kuba sowie an Marschflugkörper, Streubomben und Drohnen.