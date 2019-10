Parlamentswahl : Beispielloser Vormarsch der Grünen in der Schweiz

Beispielloser Vormarsch der Grünen in der Schweiz

Bern Die weltweit spürbare Angst vor dem Klimawandel hat den Schweizer Grünen bei der Parlamentswahl ein Rekordergebnis beschert.

Sie gewannen nach einer Hochrechnung von Sonntag 17 Sitze im Nationalrat dazu - eine Verschiebung, wie es sie nach Angaben des Fernsehsenders SRF seit Jahrzehnten nicht mehr gab. Ihr Stimmanteil stieg nach der Hochrechnung um fast sechs Prozentpunkte auf etwa 13 Prozent. Die Grünen dürften nach Stimm- und Sitzanteil eine der vier Regierungsparteien überholen und zur viertstärksten Partei werden. Dennoch dürfte sich der grüne Erdrutsch zunächst nicht in der Regierung niederschlagen.

„Ich bin völlig überwältigt“, sagte Grünen-Chefin Regula Rytz im Fernsehen. „Eine unglaubliche Verschiebung, fast ein Erdrutschsieg.“ Diese Verschiebung müsse über kurz oder lang auch in der Regierung abgebildet werden. Sie hielt sich aber mit der Forderung nach einem Sitz im Bundesrat, der siebenköpfigen Regierung, zurück. Es ist Usus, dass die von beiden Parlamentskammern gewählten Bundesräte selbst entscheiden, wann sie zurücktreten. Zur Zeit sind SVP, FDP und SP mit je zwei, die CVP mit einem Bundesrat vertreten.

„Wir haben im Parlament jetzt eine Mitte-Links-Mehrheit, das muss mir einer erklären, warum wir dann in der Regierung eine rechte Mehrheit aus SVP und FDP haben“, sagte der SP-Vorsitzende Christian Levrat.

Als Misstrauensvotum in die Regierung wollten die Vertreter von SVP, FDP und CVP das Wahlergebnis nicht verstanden wissen. „Wir sind zum 6. Mal in Folge die stärkste Partei, das ist ein klarer Wählerauftrag“, sagte SVP-Chef Albert Rösti. FDP-Chefin Petra Gössi meinte, die große Stärke der Schweiz seien Kontinuität und Stabilität.

Es ist üblich, dass sich ein starker Wählerzuwachs nicht gleich nach nur einer Wahl in der Regierung niederschlägt. So war es bei der SVP: sie bekam 2003 einen zweiten Sitz in der Regierung, nachdem sie ihren Wähleranteil bei zwei Wahlen auf 26,7 Prozent fast verdoppelt hatte.