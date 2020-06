Geoffrey Berman : Barr: Trump entlässt Staatsanwalt nach Rücktritts-Weigerung

Washington/New York Die Krise zwischen der Trump-Regierung und dem prominenten New Yorker Staatsanwalt Berman eskaliert. Weil Berman seinen Rücktritt verweigerte, soll er nun entlassen worden sein. Aus den Reihen der Demokraten werden schwere Vorwürfe gegen Barr und Trump laut.

In einem vom Sender CNN im Wortlaut veröffentlichten und auch von US-Medien übereinstimmend zitierten Schreiben Barrs an Berman vom Samstag hieß es: „Da Sie erklärt haben, dass Sie nicht die Absicht haben, zurückzutreten, habe ich den Präsidenten gebeten, Sie ab dem heutigen Tag abzusetzen, und das hat er getan.“

Damit spitzt sich der Konflikt zwischen der Trump-Regierung und dem Staatsanwalt weiter zu. Barr hatte am späten Freitagabend mitgeteilt, dass Berman nach zweieinhalb Jahren zurücktrete. Der Minister dankte ihm für seine „ausgezeichnete Arbeit“ und kündigte an, Trump wolle Jay Clayton, derzeit Chef der Börsenaufsicht, als neuen Bezirksstaatsanwalt nominieren.

Barr bestätigte Medienberichte, wonach Berman vor der Eskalation des Streits andere Stellen im Justizministerium oder in der Trump-Regierung angeboten worden seien. In dem Brief hieß es: „Leider haben Sie mit Ihrer Erklärung von gestern Abend das öffentliche Spektakel dem Dienst an der Öffentlichkeit vorgezogen.“ Bermans Stellvertreterin Audrey Strauss werde das Amt nun geschäftsführend übernehmen, bis ein dauerhafter Nachfolger bestätigt ist. Barr verwies darauf, dass es dem Präsidenten vorbehalten sei, Bezirksstaatsanwälte zu ersetzen.