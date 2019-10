„Enttäuscht von den USA“ : Atomgespräche zwischen USA und Nordkorea erneut geplatzt

Handshake: US-Präsident Donald Trump (r.) und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un bei ihrem Treffen in Singapur im Februar diesen Jahres. Foto: Evan Vucci/AP/dpa.

Stockholm/Athen/Washington Die Atomgespräche zwischen Nordkorea und den USA sind Medienberichten zufolge schon am ersten Verhandlungstag gescheitert.

„Wir sind enttäuscht von den USA“, erklärte der nordkoreanische Unterhändler Kim Myong Gil nach Angaben der schwedischen Zeitung „Dagens Nyheter“ am Samstagabend im Anschluss an die Zusammenkunft in Stockholm vor Reportern.