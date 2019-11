Affäre um Fördergelder : Arcuri verlangt Entschuldigung von Boris Johnson

London Die US-Geschäftsfrau Jennifer Arcuri fühlt sich vom britischen Premierminister Boris Johnson in der Affäre um angeblich unrechtmäßig vergebene Fördergelder im Stich gelassen. Ihr Ruf habe ernsthaft Schaden genommen, beklagte Arcuri in Interviews britischer Fernsehsender.

Arcuri beantwortet keine Fragen zu der Art ihrer Freundschaft mit Johnson. Doch in einem BBC-Interview am Montag ließ sie durchblicken, dass es kein rein platonisches Verhältnis war. Johnsons Interesse an ihr sei nicht nur sexueller Natur gewesen. „Er war sehr angetan von meiner Energie, meiner Fähigkeit, Sachen zu erledigen“, so Arcuri. Johnson - der während seiner Zeit als Bürgermeister verheiratet war - solle die Tatsache anerkennen, dass sie für eine lange Zeit „Teil seines Lebens“ gewesen sei.