Kanzlerin zu Besuch in Istanbul : Angela Merkel sagt Recep Tayyip Erdogan weitere Hilfe zu

Lage in Idlib eskaliert – viele Tote

Neue Gefechte in der syrischen Rebellen-Provinz Idlib bewegen sich immer weiter auf die türkische Grenze zu. Russische Luftangriffe auf die Dörfer Sarakeb und Arnaba am Donnerstag töteten acht Menschen, darunter fünf Kinder. Eine Familie, die bei den Angriffen ums Leben kam, war vor dem Krieg aus einem anderen Teil Syriens nach Idlib geflohen, wo sie sich sicher glaubte. Die beiden Dörfer sind nur 20 bis 30 Kilometer von der türkischen Grenze entfernt. In der Gegend flogen russische und syrische Kampfpiloten nach Zählung der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte in den vergangenen Tagen rund 100 Angriffe. Dabei starben insgesamt mehr als 40 Menschen. Etwa 350 000 Flüchtlinge lagern inzwischen an der geschlossenen türkischen Grenze. Präsident Recep Tayyip Erdogan befürchtet eine neue Flüchtlingswelle in seinem Land.

Der syrische Präsident Baschar al-Assad dringt als Russlands Schützling darauf, die Kontrolle über Idlib zu übernehmen, die letzte Gegend in Syrien, die nach fast neun Jahren Krieg noch von Assads Gegnern beherrscht wird. Die in Idlib herrschenden islamistischen Milizen leisten erbitterten Widerstand gegen die Offensive von Assads Truppen und sollen diese Woche bis zu 40 syrische Soldaten getötet haben.

Offiziell sollen in Idlib die Waffen ruhen, doch allein seit dem vergangenen August sind nach einer Zählung der Beobachtungsstelle für Menschenrechte mehr als 1800 Menschen bei Kämpfen getötet worden. Eine neue Vereinbarung zwischen der Türkei und Russland über eine Feuerpause in Idlib von Mitte Januar hat die Gefechte nicht aufhalten können.

Damaskus will den Vormarsch weiter vorantreiben. Der syrische Geheimdienstchef Ali Mamluk sagte laut Medienberichten bei einem Treffen mit seinem türkischen Kollegen Hakan Fidan in der vergangenen Woche in Moskau, Assads Regierung sei fest entschlossen, die Rebellen in Idlib zu besiegen. gsu