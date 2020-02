Im Alter von 95 Jahren : „Afrikanische Ikone“ - Kenias Ex-Präsident Moi ist gestorben

Nairobi Er prägte Kenia fast ein Vierteljahrhundert lang. Als Staatschef regierte Daniel arap Moi die ostafrikanische Nation mit harter Hand. Nun ist der Politiker gestorben - doch die Auswirkungen seiner Amtszeit werden noch viele Jahre zu spüren sein.

Kenias langjähriger früherer Präsident Daniel arap Moi ist tot. Der Politiker, der von 1978 bis 2002 Staatschef der ostafrikanischen Nation war, sei in einem Krankenhaus in der Hauptstadt Nairobi im Kreise seiner Familie gestorben, teilte Kenias Präsident Uhuru Kenyatta mit.

Moi wurde „Professor der Politik“ genannt, weil er länger als jeder andere Präsident Kenias an der Macht war. Er regierte das Land mit harter Hand . Seine Amtszeit wird heute mit Menschenrechtsverletzungen, Korruption und der Zentralisierung von Macht in Verbindung gebracht. Er genoss aber auch große Beliebtheit.

„Ich möchte der Familie und den Freunden des ehemaligen Präsidenten Kenias, H.E. Daniel arap Moi, der heute verstorben ist, mein Beileid aussprechen“, twitterte Äthiopiens Regierungschef und Friedensnobelpreisträger Abiy Ahmed. Auch der US-Botschafter in Kenia, Kyle McCarter, drückte seine Anteilnahme aus. „Als ein Freund und Partner Kenias seit über 55 Jahren stehen die USA an der Seite der Kenianer während dieser Zeit der Trauer“, sagte er in einer Videobotschaft auf Twitter.

Zuletzt war Moi wegen eines Disputs über Land in den Schlagzeilen. Ein Gericht ordnete im Mai 2019 nach Medienberichten an, der Ex-Präsident müsse 1,06 Milliarden Schillinge (etwa 9,6 Millionen Euro) an eine Familie in Eldoret im Westen des Landes zahlen. Diese hatte ihm demnach vorgeworfen, 1983 ein 53 Acre großes Grundstück illegal in seinen Besitz genommen zu haben. Moi wollte gegen das Urteil in Berufung gehen.