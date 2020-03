Machtkampf in Kabul : Afghanistan: USA streichen eine Milliarde Dollar Hilfsgelder

Machtkampf in Kabul

Washington/Kabul Die US-Regierung hat ein Abkommen mit den Taliban ausgehandelt. Gleichzeitig tobt in der afghanischen Regierung ein Machtkampf. Den will die US-Regierung nun beenden - indem sie den Geldhahn zudreht.

Wegen des Machtkampfs in der Regierung in Kabul streicht die US-Regierung Afghanistan eine Milliarde Dollar (930 Millionen Euro) an Hilfsgeldern.