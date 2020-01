Fragen und Antworten zum Atom-Deal : Atomabkommen mit dem Iran: Noch ist der Deal nicht tot

Brüssel Die EU bemüht sich weiter um eine Zusammenarbeit mit Teheran – zumindest bei der Verhinderung von Atomwaffen.

Der Außenbeauftragte der EU, Josep Borrell, hat noch am Freitag nach einem Gespräch mit den Außenministern aus Deutschland, Frankreich und Großbritannien erklärt, man halte an dem Vertrag fest. Dazu scheint auch Moskau bereit zu sein. Eine Rettung des Deals wäre denkbar, wenn die vier Partner sicherstellen könnten, dass die Sanktionen den Iran nicht weiter so stark treffen. Das ist aktuell das wichtigste Anliegen der iranischen Regierung, um die Unzufriedenheit der eigenen Bevölkerung nicht eskalieren zu lassen.

Das Mullah-Regime bemüht sich zumindest, diesen Eindruck zu erwecken, weil es das einzige Druckmittel gegen die USA ist. Laut IAEA hat der Iran bis jetzt aber den entscheidenden Schritt zur Herstellung von waffenfähigem Uran nicht unternommen. Der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif betonte Ende vergangener Woche, dass alle bisherigen Maßnahmen zurückgenommen werden könnten, wenn die Europäer sich an ihre Verpflichtungen hielten – also die Sanktionen herunterfahren, technische Zusammenarbeit ermöglichen und Investitionen fließen.

Nein. Das ist sogar völlig falsch. Die Europäer unterstützen die Vorwürfe der USA gegen den Iran, den internationalen Terrorismus zu unterstützen. Und außerdem will Brüssel verhindern, dass Teheran sich weiter an der Seite Russlands in Syrien einmischt. Aber die EU dringt darauf, diese unterschiedlichen Probleme nicht zu vermischen, sondern getrennt zu lösen. Der Atomdeal sei deswegen unverzichtbar, heißt es. Die Frage ist nur, wie man Trump dazu bewegen kann, westliche Unternehmen, die sich im Iran engagieren, nicht zu bestrafen. Angesichts des anlaufenden Wahlkampfes in den Vereinigten Staaten erscheint das allerdings nur schwer vorstellbar.