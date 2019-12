Kommentar zur Evangelische Kirche im Rheinland : Arbeitsverweigerung

Geld verbraten: Die evangelische Kirche im Rheinland. Foto: dpa-tmn

Ähnlich wie am Hauptstadtflughafen BER fehlen auch der Rheinischen Kirche Strategien und wirksame Kontrollmechanismen, um künftige Fehler zu vermeiden. Exemplarisch zeigte sich das bei der Tagung der Landessynode am Wochenende in Bad Godesberg. meint GA-Kommentator Benjamin Lassiwe. Denn dort passierte – nicht sehr viel.



Ein bisschen fühlt man sich an den Berliner Pannenflughafen BER erinnert. Da kauft die Rheinische Kirche eine nicht fertig entwickelte Software – und das nachträgliche Bestellen von weiteren Programmteilen, das Herumwerkeln am Produkt und zusätzliche, externe Beratung lassen die Kosten des Projektes um fast 50 Prozent steigen. Und ähnlich wie am BER fehlen auch der Rheinischen Kirche Strategien und wirksame Kontrollmechanismen, um künftige Fehler zu vermeiden.

Exemplarisch zeigte sich das bei der Tagung der Landessynode am Wochenende in Bad Godesberg. Denn dort passierte – nicht sehr viel. Drei, vier Wortmeldungen gab es nach dem Pannenbericht von Vizepräsident Johann Weusmann, mehr nicht. Nicht einmal ein weiterer Bericht auf der nächsten Tagung der Synode in Bad Neuenahr wurde von den Kirchenparlamentariern beantragt. Dabei ist das Haushaltsrecht das vornehmste Recht des Kirchenparlaments. Nur haben die Synodalen scheinbar keine große Lust, es wahrzunehmen.

Zugegeben, die nüchternen Zahlen des Haushaltsplanes sind weit weniger interessant als ein neues Missionskonzept, eine politische Stellungnahme zu Flüchtlingen oder eine Debatte zum gemeinsamen Abendmahl mit den Katholiken. Doch in fast allen evangelischen Landeskirchen ist es schon lange ein Problem, dass – abgesehen von den Experten der jeweiligen Ausschüsse – kaum jemand mehr die Haushaltspläne liest. Und dass es als positiv empfunden wird, wenn der Etat ohne eine einzige Frage aus den Reihen der Kirchenparlamentarier durchgewunken wird.