Bundeswehrtagung in Berlin : Verteidigungsministerin will die Mängel der Bundeswehr abstellen

Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), Verteidigungsministerin, im Gespräch mit Christian Badia, Generalleutnant der Luftwaffe der Bundeswehr. Foto: dpa/Britta Pedersen

Berlin Bundeswehrtagung 2020 in Berlin: Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer will die schweren Mängel bei der Bundeswehr mit einer „Initiative Einsatzbereitschaft“ abstellen.



70 Prozent sind nicht genug. Annegret Kramp-Karrenbauer versucht erst gar nicht, den Mangel schönzureden. Vor der Verteidigungsministerin sitzen die ranghöchsten Offiziere der Bundeswehr. Die CDU-Politikerin kennt die Berichte über Pleiten, Pech und Pannen in der Truppe. Damit soll baldmöglichst Schluss sein. Es steht an: die Operation Aufbruch. „70 Prozent materielle Einsatzbereitschaft im Schnitt genügen nicht, um mehr Verantwortung zu schultern“, sagt die Ministerin. Ein Satz, der Mahnung und Appell zugleich ist. Die Truppe soll schlagkräftiger werden, besser, schneller. Und zwar bald: „Es ist in vielerlei Hinsicht unser Jahr Null.“ Sie weiß aber auch: „Auf Knopfdruck“ ließen sich die Mängel nicht abstellen, „das geht noch nicht mal auf Ansage der Ministerin, das geht nur gemeinsam“.

Lesen Sie auch Kommentar zur Bundeswehrtagung : An der Materialfront

Die Inhaberin der Befehls- und Kommandogewalt (IBuK) ist am Montag bei der Bundeswehrtagung in Berlin angetreten, ihre Neuausrichtung der deutschen Streitkräfte und ihren Blick auf die Weltkarte zu erklären. Die „Trendwenden“, die ihre Vorgängerin Ursula von der Leyen mit einigem Getöse bei Material, Personal und Finanzen ausgerufen habe, seien „eingeleitet, aber sie kommen noch nicht an“. Kramp-Karrenbauer weiß: Die Zeit läuft. Vor ihr und der gesamten Bundeswehr liege ein „Marathonlauf“, und man müsse „gleich zu Beginn das Tempo hochhalten“. Kramp-Karrenbauer: „Es geht auf Strecke und auf Zeit.“

Die Ministerin kennt die Berichte über die kaputt gesparte Truppe. Schiffe, die nicht schwimmen, Fahrzeuge, die nicht rollen, Flugzeuge, die am Boden bleiben. Und schließlich auch noch über Extremisten in der Bundeswehr, die dort Netzwerke knüpften. Für Kramp-Karrenbauer ist dies ein „Zerrbild“, dem sie gerne und aus Überzeugung widerspricht. Aber insgesamt müsse die Bundeswehr mit ihren 260 000 militärischen und zivilen Beschäftigten besser werden. Und sie leugnet nicht, dass die massiv eingekaufte externe Beratung nicht immer etwas gebracht habe.

Jetzt will die Ministerin umsteuern. Sie verlangt dazu ein Umdenken, wie es zahlreiche Verteidigungsminister vor ihr zu anderen Zeiten auch eingefordert haben. „Wir haben Qualitätsansprüche und die wollen wir auch umsetzen.“ Aber nicht immer müsse es die „maßgeschneiderte 100 Prozent-Lösung“ sein. Denn: „Null Prozent von 100 ist nichts, was wir brauchen.“ Es dürften „manchmal auch 80 Prozent von der Stange“ sein.

Wehrbeauftragter moniert Mängel

Zwölf Einsätze auf drei Kontinenten, in denen die Bundeswehr derzeit verpflichtet ist, sind schon jetzt eine Ansage. Die Ministerin erwartet, dass die Nachfrage nach weltweiten deutschen Militäreinsätzen noch zunehmen und die Missionen noch fordernder werden. Dazu brauche es gerade einsatzfähiges Material. Der Wehrbeauftragte des Bundestages, Hans-Peter Bartels (SPD), hatte erst in der vergangenen Woche moniert, dass die Bundeswehr von ihrem eigentlichen und bei der Nato hinterlegten Ziel der Vollausstattung aktuell noch weit entfernt sei. 2023 soll gerade mal eine Brigade des Heeres (von bisher siebeneinhalb) voll ausgestattet sein, 2027 eine ganze Division (drei Brigaden), 2031 dann drei Divisionen. Und auch bei der Personalgewinnung hapert es. Die Bewerberzahl im vergangenen Jahr sei die zweitschlechteste gewesen seit Aussetzung der Wehrpflicht 2011. Auch die „Trendwende“ Finanzen mit dem seit mehreren Jahren deutlich aufgestockten Verteidigungsetat habe die Mängel beim Material größtenteils nicht abstellen können.

Jetzt ruft Kramp-Karrenbauer bei der Bundeswehr-Tagung die „Initiative Einsatzbereitschaft“ aus. Sie will zumindest teilweise weg von den komplizierten Verfahren und Wegen für den Materialeinkauf. Dafür solle etwa Sanitätsmaterial dezentral beschafft werden, die Sofortinstandsetzung bei der Marine wiedereingeführt werden, um mehr Schiffe seetauglich zu haben, die Zahl der Flugstunden beim Eurofighter noch in diesem Jahr spürbar erhöht und das zentrale Beschaffungsamt in Koblenz personell aufgestockt werden. Die Ministerin gibt sich entschlossen: „Ich werde auf jeden Fall mangelhaftes Gerät nicht mehr akzeptieren.“