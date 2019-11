Höchster Wasserstand seit 1966 : Zwei Tote bei Rekord-Hochwasser in Venedig

Venedig Für die städtischen Behörden durchlebte das von Hochwasser überspülte Venedig „eine der längsten Nächte“. Schon jetzt ist erkennbar, dass die Schäden enorm sein dürften.

Auf der südlich der Stadt gelegenen Insel Pellestrina sei ein 78-jähriger Mann am späten Dienstagabend von einem elektrischen Schlag getroffen worden, als er versuchte, die Entwässerungspumpe in seinem überfluteten Haus wieder in Gang zu setzen, meldete die Nachrichtenagentur Ansa. Ein weiterer Bewohner der Insel sei tot in seinem Haus gefunden worden. Eine natürliche Todesursache werde in dem Fall nicht ausgeschlossen.