Ursache unklar : Zwei Tote bei Feuer in Einfamilienhaus in Hessen

Zwei Tote bei Feuer in Einfamilienhaus in Hessen

Die Brandruine in Heidenrod. Zwei Menschen starben. Foto: Robin von Gilgenheimb/wiesbaden112.de/dpa.

Heidenrod In Heidenrod in Südhessen brennt ein Einfamilienhaus. Für zwei Menschen kommt jede Hilfe zu spät.

Bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus im südhessischen Heidenrod sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, stand das Gebäude bereits komplett in Flammen, als die Rettungskräfte am späten Samstagabend eintrafen.