Vier Personen verletzt : ZDF-Kamerateam in Berlin angegriffen

Berlin Ein Kamerateam, das für das ZDF-Satireformat „heuteshow“ im Einsatz war, ist am Mai-Feiertag in Berlin-Mitte angegriffen worden. Vier Menschen kamen nach ersten Erkenntnissen verletzt ins Krankenhaus.

Nach einem Angriff auf ein Kamerateam in Berlin-Mitte sind am Mai-Feiertag nach ersten Erkenntnissen vier Menschen ins Krankenhaus gekommen, wie Polizeisprecherin Sara Dieng am Freitag sagte. Es habe sich um ein Kamerateam des Zweiten Deutschen Fernsehens (ZDF) gehandelt. Sechs Menschen wurden laut Polizei festgenommen, die Ermittlungen zu den Hintergründen dauerten an.