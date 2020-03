Corona-Krise : Zahl der Infizierten und Toten in Spanien steigt rasant

Madrid Die Fallzahlen steigen schnell, viele Intensivstationen sind überlastet: Spanien kämpft verzweifelt gegen das Coronavirus. Vor allem die Hauptstadt ist schwer getroffen.

Im von der Corona-Krise besonders schwer betroffenen Spanien steigt die Zahl der Fälle weiter rasant an. Die Zahl der Infizierten sei auf mehr als 28.500 geklettert, teilte das Gesundheitsministerium in Madrid in seiner täglichen Bilanz mit. Das sind 3500 Fälle mehr als am Vortag.