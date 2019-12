Holzfällerhemd und Freundschaftsbänder : Das sagt Wolfgang Petry zu seinem früheren Look

Wolfgang Petry im Jahr 1999. Foto: dpa/Jörg Schmitt

BERLIN Schnäuzer, Holzfällerhemd und Freundschaftsbänder: Mit diesem Look ist Wolfgang Petry in den 90er Jahren Kult geworden. In einem Interview sprach der Sänger nun über sein früheres Aussehen.



Schnäuzer, Holzfällerhemd und Freundschaftsbänder: Der Look von Wolfgang Petry war in den 90er Jahren Kult und wurde gern parodiert. Petry steht dazu: „Das war für die Zeit absolut auf den Punkt, ein Markenzeichen mit einer engen Verbundenheit zu meinen Leuten“, sagte der Sänger im Gespräch mit der Funke Mediengruppe.

Nach einer jahrelangen Bühnenpause startete Petry vor einiger Zeit unter dem Namen Pete Wolf neu durch - mit einem Album auf Englisch. „Dass es allen gefällt, kann ich nicht erwarten. Und das ist auch okay so.“

Jahrzehnte nach seiner Hochphase verrät Wolfgang Petry immer mehr Details über sein Leben. Zuletzt hatte er verlautbart, dass er sein ganzes Leben kein Mobiltelefon besessen habe. Als er es einmal benutzen wolle, habe er seine PIN-Nummer vergessen: „Ich bin dann in eine Telefonzelle gegangen, aber ich kannte unsere Nummer von zu Hause gar nicht.“

(dpa)