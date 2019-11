Wie bei „Breaking Bad“ : US-Chemiedozenten sollen Crystal Meth hergestellt haben

Washington Der Fall erinnert an "Breaking Bad": Zwei Chemiedozenten einer Hochschule in den USA sollen Crystal Meth hergestellt haben, die Polizei hat die Professoren im Bundesstaat Arkansas festgenommen.

Da hat womöglich die Erfolgsserie "Breaking Bad" Pate gestanden: In den USA sollen zwei Chemieprofessoren an ihrer Hochschule die Droge Crystal Meth hergestellt haben. Der 40-jährige Bradley Rowland und der 45-jährige Terry Bateman wurden deswegen Ende vergangener Woche im Bundesstaat Arkansas festgenommen, wie die Polizei mitteilte.

Nach Angaben der Henderson-Universität in der Kleinstadt Arkadelphia war am 8. Oktober ein Gebäude der Hochschule wegen eines "chemischen Geruchs" geschlossen worden. In einem Labor wurden dann erhöhte Werte von Benzylchlorid festgestellt, einer Chemikalie, die für die Herstellung von Crystal Meth verwendet werden kann. Das Gebäude blieb für Säuberungsarbeiten wochenlang geschlossen.