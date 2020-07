Über 200.000 neue Fälle : WHO verzeichnet Rekord bei Neuinfektionen

Die Zahl der Neuinfektionen ist nach Angaben der WHO auf einen neuen Rekordwert geklettert. Foto: Peter Klaunzer/KEYSTONE/dpa

Die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden ist nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation auf einen neuen Rekordwert von 212.326 Fällen geklettert. Das geht aus dem WHO-Situationsbericht zur Corona-Pandemie von Samstag hervor.</p><p>Die meisten Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden wurden in Nord- und Südamerika Die Pandemie hält an: Viele neue Fälle in den USA und Brasilien lassen die Zahl der weltweiten Neuinfektionen in die Höhe schießen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

emeldet. Davon entfielen allein mehr als 53.000 Fälle auf die USA und mehr als 48.000 auf Brasilien.

Insgesamt geht die WHO bisher von 10,9 Millionen Infektionen mit dem Coronavirus weltweit aus sowie von 523.011 Todesfällen infolge von Covid-19-Erkrankungen. In absoluten Zahlen verzeichneten demnach die USA (2.724.433), Brasilien (1.496.858) und Russland (674.515) zuletzt die meisten Infektionen insgesamt. Unter den europäischen Ländern hat Großbritannien mit 284.280 Fällen derzeit die meisten Infektionen.

Die WHO-Zahlen weichen wegen unterschiedlicher Zählweisen und zeitlicher Verzögerungen immer etwas von den Zahlen der Johns Hopkins Universität in den USA ab. Die WHO hat mehrfach eindringlich darauf hingewiesen, dass die Pandemie nichts von ihrer Dynamik eingebüßt habe.

© dpa-infocom, dpa:200705-99-676550/3

(dpa)