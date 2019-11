Wohnung durchsucht : Weitere Festnahme im Missbrauchsfall von Bergisch Gladbach

Köln/Krefeld/Bergisch Gladbach Wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs hat die Polizei in Krefeld einen 38-Jährigen festgenommen.

Staatsanwaltschaft und Polizei berichteten in einer gemeinsamen Mitteilung Abend von der Festnahme des 38-Jährigen. Die Durchsuchung der Wohnung des Mannes dauerte am Abend noch an. Am Mittwoch wollten die Ermittler Stellung zu der nunmehr fünften Festnahme in dem Fall nehmen.