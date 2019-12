Buschbrände wüten weiter : Weihnachten bringt Australien etwas Regen - aber nicht genug

Sydney An Weihnachten beschert Regen einigen Ortschaften im brandgeplagten Australien etwas Entlastung. Doch in den kommenden Tagen und Wochen dürfte es eher noch schwieriger werden für Feuerwehr und Bewohner.

Ein willkommenes Präsent: Seit Monaten wüten Buschbrände in Australien, am Weihnachtsmorgen hat ein leichter Regenschauer nun einigen Ortschaften etwas Entlastung beschert.

„Es ist das beste Weihnachtsgeschenk, das ich bekommen habe“, sagte Phil Sutton der Zeitung „Sydney Morning Herald“ (Mittwoch). Sutton lebt in der Ortschaft Upper Lansdowne in dem besonders stark vom Feuer betroffenen Bundesstaates New South Wales.