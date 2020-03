„Willkommen von der Neusser Straße in Köln...“ : Fußballkommentator berichtet aus dem Fenster

Bonn Keine Fußballspiele, keine Tore und keine Diskussionen über die Entscheidungen der Schiedsrichter. Fußballreporter haben im Moment wenig Arbeit und können sich daher in anderen Bereichen ausprobieren. Zum Beispiel im Alltag.

Seitdem der Spielbetrieb aufgrund des Coronavirus allerdings ausgesetzt wurde, gibt es in der Sportwelt kaum noch etwas zu kommentieren. So greift Hunke in seinen Videos auf Twitter zu einer ungewöhnlichen Maßnahme. „Willkommen zur Abendübertragung an der Neusser Straße hier in Köln“, begrüßt Hunke den Zuschauer. Aus dem Fenster seiner Wohnung kommentiert der Journalist das Treiben auf der Straße und weckt damit Erinnerungen an den Kultfilm „Werner-Beinhart!“, in dem die Hauptfigur Werner aus seiner Dachgeschosswohnung heraus in der Rolle des Sportreporters das Treiben auf dem Kieler Wochenmarkt kommentiert.