Ermittlungen gegen d’Estaing : WDR-Reporterin wirft Frankreichs Ex-Staatschef Belästigung vor

Paris Der ehemalige Präsident Frankreichs Valéry Giscard d'Estaing soll die WDR-Mitarbeiterin Ann-Kathrin Stracke nach einem Interview mehrere Male am Gesäß berührt haben. Sie habe immer wieder versucht, die Hand des 94-Jährigen wegzuschieben - erfolglos.

Valéry Giscard d'Estaing ist eine Ikone der französischen Politik. Hoch angesehen in ganz Europa ist der ehemalige Präsident (1974 bis 1981) seit fast zwei Jahrzehnten Mitglied der Académie française und gehört auch dem Verfassungsrat in Paris an. Als Elder Statesman tut er bisweilen in Interviews seine Meinung zur Weltlage kund. Aus diesem Grund fuhr im Dezember 2018 ein Fernsehteam des WDR nach Paris, um Giscard d'Estaing anlässlich des 100. Jahrestags der Geburt von Helmut Schmidt zu befragen, der ein langjähriger Freund des verstorbenen Ex-Kanzlers war.