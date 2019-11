„Unheilbar krank geworden“ : TV-Moderator Walter Freiwald an Krebs erkrankt

Meerbusch Walter Freiwald ist unheilbar an Krebs erkrankt. Wie der 65-Jährige über Twitter und Facebook bekanntgab, wird die Krankheit ihn töten.

Fernseh-Moderator Walter Freiwald („Der Preis ist heiß“) hat öffentlich gemacht, dass er unheilbar an Krebs erkrankt ist. Er werde „diese Krankheit nicht überleben“, teilte der 65-Jährige am Mittwoch über Twitter und Facebook mit. „Der Krebs ist ein Arschloch und wird mich töten“, schrieb er weiter. Sein Team bestätigte der Deutschen Presse-Agentur die Nachricht. Der Tweet endete mit den Worten: „Ich liebe meine Frau und meine Kinder.“

Freiwald moderierte über viele Jahre bei RTL Shop und gilt als Teleshopping-Urgestein. Bekannt wurde er insbesondere an der Seite von Harry Wijnvoord in der Spielshow „Der Preis ist heiß“. Vielen in Erinnerung ist auch noch Freiwalds Mitwirken in der RTL-Dschungelshow „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ Anfang 2015.