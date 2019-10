Tierschutz im Pazifik : Wie in Russland Wale aus ihrem Gefängnis befreit werden

Moskau Die Auswilderung von rund 100 Walen an der Pazifikküste von Russland läuft besser als gedacht. Aber die Zeit drängt.

Das „Walgefängnis“ an der russischen Pazifikküste leert sich. Mehrere Dutzend Beluga- und Orca-Wale sind seit Juni ausgewildert worden. Sie fühlen sich in freier Natur wesentlich besser, als Tierschützer befürchtet hatten. Aber wenige Wochen vor dem Wintereinbruch sind noch 50 Belugas in Unfreiheit.

„Alexandra“ galt als Sorgenkind. Das Orca-Weibchen verschwand nach seiner Freilassung am Kap Perowski nicht mit seinen älteren Artgenossen im offenen Pazifik. „Alexandra“ tauchte vor Fischerbooten auf, ließ sich füttern und streicheln. Im Internet hagelte es Kritik. „Kein Rehabilitierungsprogramm kann wilde Tiere, in deren Leben sich der Mensch eingemischt hat, der Natur zurückgeben“, schimpfte der Umweltaktivist Bacht Mawlanow. „Man hat sie einem qualvollen Tod ausgeliefert.“

Putin schwärmte von der „Weltsensation“

Mitte Juni hatten Staatsreporter während einer TV-Lifeshow mit Wladimir Putin eine „Weltsensation“ verkündet: Man wolle alle Meeressäuger aus dem „Walgefängnis“ in der russischen Pazifik-Bucht Srednjaja bei Nachodka auswildern.Etwa 100 Belugas und Orcas waren seit Herbst 2018 in mehreren tennisplatzkleinen Schwimmgehegen bei Nachodka eingepfercht. Privatfirmen hatten die Meeressäuger gefangen, um sie an ausländische Aquarien zu verkaufen. Dann machte der Kreml auf „Free Willy“. Die ersten Tiere wurden 1800 Kilometer über Land ans Kap Perowski in der Sachalin-Bucht des Pazifiks geschafft und dort ohne weitere Vorbereitung ausgesetzt. Obwohl Walexperten einen stressfreieren Transport auf dem Seeweg gefordert hatten und mehrere Wochen Adaption in größeren Gehegen am Kap Perowski, damit die Tiere sich vom Menschen und Füttern entwöhnen und zu Jagdteams zusammenfinden könnten. „Nicht befreit, sondern hinausgeworfen“, schimpfte das Wahlschutzbündnis „Freiheit für Orcas und Belugas“.