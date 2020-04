„Mir sind Tränen gekommen“ : Vor einem Jahr brannte Notre-Dame

Vor einem Jahr brannte die Kathedrale Notre-Dame in Paris. Foto: AP/Vanessa Pena

Paris Vor einem Jahr brach in Notre-Dame ein Feuer aus, Hunderte Feuerwehrleute verhinderten, dass die Kathedrale einstürzt. Ein Jahr nach dem Brand laufen die Renovierungsarbeiten schleppend.

Trotzig ragen die beiden Türme von Notre-Dame in den blauen Himmel über Paris. Ich lebe noch, scheint die Kathedrale der Welt signalisieren zu wollen. Es ist dieser unbedingte Wille zu überleben, den dieses Bauwerk auf der Île-de-la-Cité seit mehr als 800 Jahren an den Tag legt. Es ist nicht das erste Mal, dass Notre-Dame während dieser kleinen Ewigkeit dem Tode geweiht schien, doch sie hat jede Wirrnis überstanden und ist auch deshalb zu einem Wahrzeichen Frankreichs geworden.

Ungläubige Grabesstille

Der Aufschrei des Entsetzens aus Zehntausenden Kehlen der Schaulustigen, die das unwirkliche Schauspiel verfolgen, weicht einer ungläubigen Grabesstille. Frankreichs Präsident ist vor Ort und wird Augenzeuge des Brandes. Noch weiß niemand, wie groß der Schaden sein wird, den das Feuer anrichtet, doch Emmanuel Macron steht vor seinem Volk und verkündet: Innerhalb von fünf Jahren wird Notre-Dame wieder aufgebaut! Es sind kühne Worte, eine geradezu verwegene Prognose, doch es ist der hoffnungsvolle Satz, den die Franzosen in diesen Stunden hören wollen.

Am nächsten Morgen kann sich die Welt glücklich schätzen, dass Notre-Dame überhaupt noch steht. Doch die ersten Einschätzungen der Schäden sind mehr als niederschmetternd. Das Mauerwerk hat widerstanden, doch Temperaturen bis zu 1000 Grad Celsius, Rauch, aber auch Löschwasser haben den Steinen schwerste Schäden zugefügt. Erst später wird sich herausstellen, dass eine immense Bleikonzentration in und um die Kirche – Hinterlassenschaft der geschmolzenen Dächer – ein großes Gesundheitsrisiko für Anwohner und Arbeiter am Bau darstellen.