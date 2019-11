Motiv weiter unklar : Von Weizsäcker getötet: Angreifer soll in Psychiatrie

Polizisten nehmen den Tatverdächtigen in der Schlosspark-Klinik in Berlin-Charlottenburg fest. Foto: Paul Zinken/dpa.

Berlin Der Berliner Arzt Fritz von Weizsäcker hält einen Vortrag in einer Klinik, als ein Mann mit einem Messer auf ihn losgeht. Der Sohn des früheren Bundespräsidenten stirbt. Nun hat die Polizei erste Angaben zum Verdächtigen gemacht.

Nach dem tödlichen Messerangriff auf den Berliner Arzt Fritz von Weizsäcker soll der Angreifer in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden. Dies wolle man in Hinblick auf eine „akute psychische Erkrankung“ beantragen, sagte die Staatsanwaltschaft Berlin am Mittwoch.

Die Berliner Polizei bestätigte Medienberichte, wonach der Mann aus Rheinland-Pfalz kommt. Der 57-Jährige habe dort seinen festen Wohnsitz und keinen in Berlin, sagte ein Sprecher der Berliner Behörde am Mittwoch auf Anfrage. Mit einem richterlichen Beschluss und Unterstützung der Kollegen in Rheinland-Pfalz werde die Wohnung des Mannes durchsucht. Die Ermittlungen dauerten an. Den genauen Einsatzort nennt die Polizei nicht.