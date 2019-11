Hintergründe unklar : Vier Tote und sechs Verletzte nach Schüssen in Kalifornien

Einsatzfahrzeuge von Polizei und Feuerwehr am Tatort in Fresno. Foto: Larry Valenzuela/The Fresno Bee/AP/dpa.

Fresno/Washington In den USA kommt es immer wieder zu tödlichen Schussattacken. Diesmal trifft es eine Football-Gartenparty.

Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, deren Wahlbezirk in Kalifornien liegt, äußerte sich schockiert. „Genug ist genug“, teilte sie mit. „Die tägliche Tragödie der Waffengewalt verursacht weiterhin Terror und Gewalt in den Gemeinden des Landes.“ Es müssten dringend schärfere Waffengesetze verabschiedet werden, mahnte sie. Die Republikaner dürften dies nicht länger blockieren.

Nachdem zwei Schützen Anfang August in El Paso (Texas) und in Dayton (Ohio) Blutbäder angerichtet hatten, nahm die Debatte über strengere Sicherheitsüberprüfungen für Waffenbesitzer in den USA zwischenzeitlich an Fahrt auf. Getan hat sich bislang jedoch nichts.