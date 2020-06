172 Verletzte : Viele Tote nach Explosion eines Tanklastwagens in Ost-China

Viele Tote nach Explosion eines Tanklastwagens in Ost-China

Rettungskräfte arbeiten in den frühen Morgenstunden am Ort einer Tankwagenexplosion. Foto: -/XinHua/dpa

Peking Eine gewaltige Explosion erschüttert eine Schnellstraße im Osten Chinas. Rettungskräfte finden ein Feuerinferno vor, viele Tote und Verletzte sind zu beklagen.

Das mit Flüssiggas beladene Fahrzeug ging am Samstag auf einem Abschnitt der Schnellstraße Shenyang-Haikou nahe der Stadt Wenling in der Provinz Zehjiang in die Luft, wie die Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. Eine zweite Explosion habe es gegeben, als der Lastwagen auf eine Werkstatt nahe der Straße gefallen sei.