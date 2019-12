Seltsamer Fund in Südafrika : Verstümmelte Baby-Haie an Strand in Kapstadt entdeckt

An einem Strand in Kapstadt sind Dutzende verstümmelte Baby-Haie gefunden worden. (Symbolfoto). Foto: Nic Bothma

Johannesburg An einem Strand in Kapstadt sind mehrere Dutzend Kadaver von jungen Haien entdeckt worden. Laut hiesiger Polizei sollen bei den Tieren Köpfe, Flossen und Schwanzstücke fehlen. Die Haiart kommt normalerweise nur in der Tiefsee vor.



Grausige Entdeckung in der südafrikanischen Touristenmetropole Kapstadt: Am Strandabschnitt Strandfontein wurden die Kadaver mehrerer Dutzend junger Haie entdeckt. „Die Köpfe, Flossen und Schwanzstücke fehlten“, erklärte der zuständige Polizeisprecher Wayne Dyason am Montag dem TV-Sender eNCA. Noch sei unklar, wie die Kadaver dorthin kamen.

Bei den Tieren handle es sich um eine Haiart, die normalerweise nur in der Tiefsee zu finden sei, teilte der örtliche Tierschutzverein nach einer Untersuchung mit. Die Fische könnten legal gefischt und die Reste illegal am Strand deponiert worden sein, meinte Dyason. Auszuschließen sei aber auch nicht ein Fall von Wilderei. Haiflossen gelten vor allem in asiatischen Ländern als Delikatesse und erzielen dort hohe Preise.

(dpa)