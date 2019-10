Bauernhof in den Niederlanden : Vater meldete isolierte Familie als ausgewandert ab

Groningen Neun Jahre lang lebt eine Familie isoliert auf einem Hof im Osten der Niederlande. Die Behörden waren auf einen Trick des Vaters hereingefallen.

Im rätselhaften Fall einer isolierten Familie in den Niederlanden konzentrieren sich die Ermittlungen auf die Motive des 67-jährigen Vaters. Er hatte vor etwa zehn Jahren bei den Behörden seine Auswanderung gemeldet. Kurz darauf aber war er mit sechs Kindern auf einem Bauernhof in Ruinerwold in der östlichen Provinz Drenthe untergetaucht. Der Mann wird der Freiheitsberaubung der heute erwachsenen Kinder verdächtigt und sollte am Montag dem Haftrichter vorgeführt werden.