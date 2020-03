Bestand unter Kontrolle halten : US-Nationalpark schlachtet Hunderte Bisons

Billings Es ziert das Logo des Yellowstone-Nationalparks: Das Bison. Um den Bestand unter Kontrolle zu halten, sollen in diesem Jahr bis zu 900 Tiere getötet werden. Einige müssen auch in Quarantäne.

Der Yellowstone-Nationalpark in den USA hat Hunderte Bisons getötet oder deportiert. Knapp 550 der Wildtiere seien eingefangen worden, um den Bestand im Park unter Kontrolle zu behalten, teilte die Verwaltung mit. Der größte Teil sei geschlachtet worden. Das Fleisch gehe an Indianerstämme. 105 Tiere seien unter Quarantäne gestellt worden. Wenn sie gesund sind, könnten sie in andere Gegenden gebracht werden. Rund 270 weitere Bisons wurden den Angaben zufolge außerhalb des Nationalparks von Indianern erlegt.