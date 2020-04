Unidentifizierte Flugobjekte : US-Marine veröffentlicht offiziell drei "Ufo"-Videos

Washington Die US-Marine hat drei Videos mit Flugobjekten veröffentlicht, die Spekulationen über außerirdische Ufos angeheizt hatten. Das Material wurde nun offiziell veröffentlicht, um Fragen nach der Echtheit auszuräumen.

Das US-Verteidigungsministerium hat drei Videos von unbekannten Flugobjekten offiziell veröffentlicht. Die Aufnahmen wurden von US-Marinepiloten gemacht und stammen aus den Jahren 2004 und 2015, wie das Pentagon am Montag (Ortszeit) mitteilte. Die Videos waren bereits in den vergangenen Jahren an die Öffentlichkeit gelangt.