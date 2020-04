Berufungsverfahren vor dem Landgericht Bonn : Urlauberin fiel bei Sturz aus Hubschrauber auf Mitreisende

BONN. Eine 52-jährige Urlauberin wollte eine Mitreisende verklagen, nachdem diese nach einem Hubschrauber-Rundflug beim Aussteigen gestürzt und auf der Klägerin gelandet war, die dadurch verletzt wurde. Der Bonner Veranstalter Phönix Reisen lehnt die Datenherausgabe ab.

Der Ausflug war Teil einer Reise des Kreuzfahrtschiffs MS Albatros, die die Reisenden in den ersten Juniwochen des Jahres 2018 von Bremerhaven bis ans Nordkap und wieder zurück führte. Am 2. Juni machte das Schiff dann in der norwegischen Ölhauptstadt fest. Im Angebot der Landausflüge war auch der rund 250 Euro teure Helikopter-Rundflug, der die Teilnehmer in rund einer halben Stunde über die Stadt, den angrenzenden Lysefjord und die berühmte Felsplattform Preikestolen führte.