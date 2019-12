Extinction Rebellion : Umweltgruppe sabotiert E-Scooter in Frankreich

Paris Die Umweltgruppe Extinction Rebellion hat in Frankreich mehrere Tausend Trottinette unbrauchbar gemacht. Die Kritik richtet sich gegen die zweifelhafte Ökobilanz der E-Scooter.

Die Kritik von Extinction Rebellion entzündet sich an der mehr als fraglichen Umweltbilanz der Gefährte, wie die Gruppe über den Kurznachrichtendienst Twitter mitteilt. Vor allem die Produktion der Batterien sei außerordentlich aufwändig und energieintensiv. Auch stammten die dafür verwendeten Materialien oft aus fraglichen Abbaugebieten. Das Einsammeln der kleinen Flitzer in der Nacht, um sie aufzuladen und danach wieder an ihre Standorte im gesamten Stadtgebiet zu bringen, schmälert die Ökobilanz zusätzlich. Zudem werden Zweifel an der Lebensdauer der Elektroroller laut – in manchen Studien wird behauptet, sie seien nur wenige Woche in Gebrauch und müssten dann ausgetauscht werden.