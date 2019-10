Jugendschutz im Internet : Umstrittenes Bushido-Album vor Gericht

Rapper Bushido (l) kommt in Begleitung von Personenschützern der Polizei in einen Saal des Bundesverwaltungsgerichtes. Foto: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa.

Leipzig Bushidos umstrittenes Album „Sonny Black“ beschäftigt das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Seit 2015 darf das Album des Rappers nicht an Kinder und Jugendliche verkauft werden.

Damals landete es auf dem Index der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien - und wurde ein Fall für die Justiz. Neben dem Für und Wider von Texten über Drogenhandel, „Hurensöhne“, „Drecksbullen“ und der Diffamierung von Frauen und Homosexuellen wirft der Prozess weitere Fragen auf: Trotz der Indizierung ist das Album im Internet mit wenigen Klicks zugänglich. Welchen Sinn hat ein Index in Zeiten der Digitalisierung?

„Schon in den 1980er Jahren hat die Indizierung nicht funktioniert, heute, im digitalen Zeitalter, ist das ein Witz“, sagte Marc Urlen vom Deutschen Jugendinstitut im Interview der Deutschen Presse-Agentur. Statt vorzugeben, was für Kinder und Jugendliche geeignet ist, fordert er mehr Medienkompetenz. „Kinder und Jugendliche müssen von klein auf lernen, mit Angeboten der Medien kritisch umzugehen“, so Urlen. Dazu gehöre auch, zu hinterfragen, welches Anliegen Bushido mit seinem Album verfolgt, welchen Nutzen der Rapper aus einer Skandalisierung zieht. „Wenn die Bundesprüfstelle ein Medium auf den Index setzt, erhält dieses viel mehr Aufmerksamkeit“, sagte Urlen. Durch eine Tabuisierung werde ein Datenträger für die jugendliche Zielgruppe erst recht interessant.