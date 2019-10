Über einem Waldgebiet : Militärflugzeug nahe Trier abgestürzt

Trier Ein Kampfjet vom US-Flugplatz Spangdahlem ist bei einem Übungsflug abgestürzt. Der Pilot konnte sich per Schleudersitz retten.

Ein US-Kampfjet ist am Dienstagnachmittag in Rheinland-Pfalz abgestürzt. „Ich kann den Absturz einer unserer F16-Maschinen bestätigen“, sagte eine Sprecherin vom US-Flugplatz Spangdahlem in der Eifel. Die Maschine sei vom Stützpunkt in Spangdahlem gestartet und sei während eines Routine-Trainingsflugs abgestürzt. Der Pilot habe sich über den Schleudersitz gerettet und sei mit kleineren Verletzungen geborgen worden, hieß es in einer Mitteilung. Er kam in ein Krankenhaus.