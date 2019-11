Top Ten für 2019 : Diese Lieder hört man besonders oft auf Beerdingungen

Bonn Die Top Ten der Trauerhits 2019 stehen fest. An der Spitze steht weiterhin ein Klassiker. Dahinter gibt es aber eine bunte Mischung der verschiedenen Musikrichtungen. Sogar eine Rap-Ballade hat es unter die besten zehn Lieder geschafft.

Das Werk „ Air Suite Nr.3 “ von Sebastian Bach belegt den dritten Platz. Das Duett von Sarah Brightman und Andrea Bocelli rutscht zwei Plätze - „ Time to say goodbye “ landet auf dem vierten Rang. Dahinter folgt Helene Fischer mit dem Song „ Die Rose “.

Weitere Plätze

6. Frank Sinatra: „My Way“

7. Jörg-Peter Weigle: „So nimm denn meine Hände“

8. Robert Schumann: „Träumerei“

9. Leonard Cohen: „Halleluja“

10. Wiz Khalifa feat. Charlie Puth: „See you Again“