Attentäter erschossen : Tote bei Messerangriff im Pariser Polizeipräsidium

Paris Ein Mitarbeiter des Präsidiums greift Sicherheitskräfte mit einem Messer an und wird daraufhin von Beamten erschossen.

Frankreichs Innenminister Christophe Castaner war nach dem Angriff sofort zum Tatort geeilt. Er war es auch, der am späten Nachmittag erste Angaben zum Täter machen konnte. Der Mann sei ein 45 Jahre alter Angestellter in der Verwaltung gewesen und zuvor nie negativ aufgefallen, sagte der Politiker vor der Polizeistation in der französischen Hauptstadt. Der mutmaßliche Täter habe seit 2003 in der Polizeipräfektur gearbeitet. Bei den Opfern handle es sich um eine Frau und drei Männer, erklärte der Pariser Chefermittler Rémy Heitz, der Castaner begleitete. Der Wohnsitz des mutmaßlichen Täters werde durchsucht, so Heitz. Die Ermittlungen blieben zunächst bei der Staatsanwaltschaft von Paris. Er stehe aber im ständigen Kontakt mit der Anti-Terror-Staatsanwaltschaft. Weitere Untersuchungen sollten Licht in das Motiv der Tat bringen.