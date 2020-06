Viele Verletzte : Tödlicher Unfall: Bus stürzt in Warschau von Überführung

Tödlicher Unfall: Bus stürzt in Warschau von Überführung

Einsatzkräfte arbeiten an der Unfallstelle. Mindestens ein Mensch ist bei dem Absturz des Linienbusses ums Leben gekommen. Foto: Czarek Sokolowski/AP/dpa

Warschau Ein Linienbus durchbricht in Warschau auf einer Autobahnbrücke die Leitplanken und stürzt in die Tiefe. Es gibt viele Verletzte und mindestens ein Todesopfer.

Beim Absturz eines Linienbusses von einer Überführung in Warschau ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. 18 weitere wurden verletzt, sagte eine Sprecherin der Rettungsdienste am Donnerstagnachmittag in Warschau.