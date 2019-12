Verdächtige festgenommen : Tödlicher Angriff in Augsburg: Schlag war wohl Todesursache

Augsburg Die tödliche Attacke auf einen Passanten in Augsburg erschüttert Ermittler und Öffentlichkeit. Vor allem moderne Technik führt zu einem raschen Fahndungserfolg. Die Polizei muss sich aber auch mit Kritik auseinandersetzen.

Die Staatsregierung erwägt nun, eine stärkere Polizeipräsenz in Innenstädten. „Wir müssen uns weiter überlegen, wie wir der Gewalt, die in den Innenstädten zunimmt, noch besser entgegenwirken können, sei es durch Polizeipräsenz und durch andere Maßnahmen“, sagte Ministerpräsident Markus Söder vor einer CSU-Vorstandssitzung in München. Man werde am Dienstag im Kabinett darüber reden.