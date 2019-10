Schwere Verletzungen : Mann will Maulwurfshügel mit Böller entfernen

Sulza Bei dem Versuch Maulwurfshügel mit Böllern zu entfernen, hat ein Mann aus Thüringen sich schwere Verletzungen zugezogen.

Ein Mitarbeiter der Gemeinde Sulza in Thüringen hat sich beim Versuch, Maulwurfshügel mit Böllern zu entfernen, schwer verletzt. Der 47-Jährige wurde mit Verletzungen am Fuß und am Auge in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei in Jena am Mittwoch mitteilte.