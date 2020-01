Flugverkehr eingestellt : Tausende fliehen vor gefährlichem Vulkan auf den Philippinen

Manila Mehrere Tausend Menschen haben sich bereits in Sicherheit gebracht, der Betrieb am Flughafen der Hauptstadt wurde eingestellt: Ein bei Touristen als Ausflugsziel beliebter Vulkan sorgt auf den Philippinen für Sorge.

Auf den Philippinen könnte ein gefährlicher Vulkan Hunderttausende Menschen in die Flucht treiben. Aus dem nahe der Hauptstadt Manila gelegenen Vulkan Taal ergoss sich Lava.

Am Flughafen von Manila wurde wegen des Ascheregens der Betrieb zeitweise eingestellt. Mehr als 200 Flüge ins In- und Ausland wurden gestrichen. Die Wolke reichte aus dem Vulkan bis zu 15 Kilometer in die Höhe.