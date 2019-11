Seltsamer Vorfall in Gelsenkirchen : Täter spritzt 13-Jähriger unbekannte Substanz in den Körper

Gelsenkrichen Ein 13-jähriges Mädchen ist am Donnerstag auf dem Weg zu einer Schulveranstaltung gewesen, als ein Unbekannter sie mit einem Messer bedrohte und ihr eine bisher unbekannte Substanz in den Körper spritze. Bevor der Täter geflohen ist, soll er noch „Nummer sechs“ gesagt haben.

